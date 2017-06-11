PewDiePie переключился на украинский сегмент Twitter и обрадовался порно

Видеоблогер Феликс Чельберг, известный под ником PewDiePie, переключился на украинский сегмент Twitter и обрадовался присутствующему там порно. Этим событием он поделился в социальной сети.

Феликс Чельберг сообщил, что устал от британских трендов, в которые очень часто попадают неинтересные для него новости и действия политиков. В связи с этим он изменил свои настройки трендов и переключился на случайный город Украины. На выложенном скриншоте видно, что этим населенным пунктом стало Запорожье.

В запорожских трендах помимо хэштега "#этонеповодубить" и отчетов о Петре Порошенко в Давосе размещены много новостей о порно-актриссе Мие Халифе. PewDiePie обратил внимание на этот факт и заявил, что теперь в его ленту будут попадать только самые интересные твиты.

Подписчики Филикса Чельбера поздравили знаменитость нецензурными комментариями. Блогер ответил лаконичным русским ругательством, которое раньше уже использовал в Twitter.