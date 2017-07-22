Рыбак из Омской области выловил рогатых хищных рыб. Вес аномальных щук составил 14 килограммов.

Житель северных районов Омской области сходил не так давно на рыбалку и смог поймать на удочку необычную рыбу. Хищница обитает недалеко от городка Тара. Примечательной особенностью рыбы стал внешний вид.

На ее голове можно отчетливо увидеть некий рог, при этом щука достигала значительных размеров. Одна тушка весила 14 килограммов, а второй сородич с похожими признаками весил в два раза меньше.

Фотографии уникальных мутантов омич выложил в социальные сети. Пользователи сделали предположения, что всему виной может быть местное производство циркония. Комбинат уже несколько лет не работает, однако последствия серьезного облучения в воде сохраняются.

Ихтиологи сообщили, что подобные отклонения в природе возможно увидеть, но они проявляются очень редко. Рыбак съел полностью свой улов и заявил, что до сих пор жив и здоров.