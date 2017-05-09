В Белгороде организуют акцию "Блокадный хлеб"

В белгородском парке Победы состоится акция под названием «Блокадный хлеб», которая запланирована на 28 января.

Как уточняют организаторы мероприятия, в этот день с 14:00 и до 15:00 будет осуществляться раздача «блокадного» хлеба, солдатской каши и горячего чая. Также все гости праздника будут приглашены на концерт и получат ленточки в память об освобождении Ленинграда от фашистской блокады.

Каждая минута предстоящего мероприятия уже расписана, а это является свидетельством того, что местные жители получат уйму эмоций и смогут вспомнить этот великий подвиг советского народа.