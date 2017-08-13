В Москве кинотеатры "Москино" бесплатно покажут военные фильмы

В период со 2 по 23 февраля в Москве сотрудники кинотеатров "Москино" организуют бесплатные показы военных фильмов для желающих. Об этом мэр Сергей Собянин объявил на своей странице в Twitter.

По словам руководителя столицы, картины будут повествовать о военных действиях и солдатских подвигах. Мероприятия посвящены трем памятным датам битве за Сталинград, выводу войск СССР из Афганистана и Дню защитника Отечества.

Столичный глава отметил, что для просмотра необходима предварительная регистрация на странице сайта "Москино". На портале организации написано, что среди фильмов в программе есть «Великий перелом» Фридриха Эрмлера, «День и ночь» Александра Столпера и «Сын полка» Василия Пронина и многие другие. Здесь же можно ознакомиться с расписанием сеансов.