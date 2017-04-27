В Челябинске сотрудниц для эскорт-сервиса ищут через Instagram

В Челябинске организаторы эскорт-сервиса ищут новых сотрудниц через Instagram. В социальной сети неизвестные создали для этой цели отдельны аккаунт.

На странице рекламодатель разметил объявление с предложением работы для девушек с проживанием в пределах города. Желающим присоединиться к индустрии услуг для взрослых предлагают обращаться в директ, где руководство опишет все условия работы.

Неизвестно, привлекла ли такая запись новых проституток в бизнес, однако пользователи поставили под ней уже немало отметок "Мне нравится". По неизвестной причине, интернет-сообщество положительно оценивает использование соцсети в подобных целях. С точки зрения российского законодательства, такая деятельность является незаконной.