Brazzers выпустил подборку неудачных моментов со съемок

Канадский порносайт Brazzers выпустил еще одно видео из серии "Brazzers Bloopers/Gag Reel", в котором собраны все неудачные моменты со съемок порнофильмов. Отмечается, что это видео стало уже вторым, первый ролик был выпущен в январе 2017 года.

Как стало известно, в январе 2018 года порносайт Brazzers представил уже вторую подборку неудачных моментов со съемок роликов. Отмечается, что никакие эротические сцены в подборку не попали, а все обнаженные части тела были запикселированы. На кадрах, опубликованных Brazzers, можно заметить актрис Шанель Перстон, Джессику Роудс, Анну Белл Пикс, Кори Чейз, Лану Роадес, Жасмин Дже, Монику Александр, а также актеров Кейрана Ли и Джонни Синса.

Напомним, в сентябре 2016 года Роскомнадзор внес порносайт Pornhub в реестр запрещенных ресурсов из-за распространения порнографических материалов. Спустя полгода сайт снова начал работать на территории России.