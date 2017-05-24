«Первый канал» оштрафовали за использование песни Цоя

«Первый канал» России оштрафовали за использование песни музыканта Виктора Цоя. Ответчик заплатит за нарушение авторского права 300 тысяч рублей.

Судебная инстанция одобрила частично требования истцов из ООО «Музыкальное право». Организация владеет всеми правами на использование музыки погибшего советского рок-исполнителя Виктора Цоя.

Суть исковых требований заключалась в том, что Первый канал неоднократно использовал в анонсе к своей популярной программе музыкальное сопровождение из репертуара бывшего лидера группы «Кино».

По словам потерпевших, с ними телевидение должно было заключить специальное лицензионное соглашение на использование музыки, чего так и не произошло. Поэтому суд рассматривал требования о выплате в обязательном порядке трех миллионов рублей.

После повторного рассмотрения дела, судебная инстанция вынесла обвинительное заключение, согласно которому ответчик должен заплатить за нарушение авторского права 300 тысяч рублей.