Житель Ростова предложил создать парк у ТРЦ «Рио»

Житель Ростова-на-Дону предложил создать парк у ТРЦ «Рио» на окраине города. Молодой человек озвучил свое предложение на официальном ресурсе администрации областного центра.

Активный житель Донской столицы России Сергей Касаткин решил подойти к проблеме отсутствия в Ростове-на-Дону развитых зеленых зон отдыха с дополнительной инфраструктурой. Он предложил руководству города подумать над созданием возле крупного торгово-развлекательного центра «Рио» настоящего зеленого оазиса в степной зоне.

Молодой человек отмечает, что сейчас эта территория находится в заброшенном состоянии, но все можно изменить. По словам Касаткина, близлежащие микрорайоны по сути не имеют доступа к большим парковым зонам. Для создания комфортной среды для отдыха и развлечения горожан можно не только посадить деревья в данном районе, но и создать дополнительные дорожки, оборудовать пешеходные переходы от ТРЦ к новой возможной парковой зоне.

Среди преимуществ молодой житель областного центра назвал отдаленность этой части города от оживленных автомагистралей.