Новосибирская летчица отправится в Лас-Вегас на конкурс ретро-моделей

Новосибирская летчица Аврора Пугачева собирается отправиться на международный конкурс ретро-моделей Viva Las Vegas rockabilly weekend, который должен состояться в апреле 2018. Для участия в конкурсе 28-летняя летчица просит местных жителей помочь ей набрать нужное количество голосов в Сети.

Международный конкурс даст возможность летчице показать себя как пинап-модель. Аврора Пугачева мастерство летчицы получила в Чехии, после этого она повышает свои умения в аэробатических полетах. Помимо этого, она увлекается участием в фотоссесиях и в вечеринках жанра ретро или пинап.

С 2012 года Пугачева пробует себя в качестве пинап-модели. Она уже публиковалась в иностранных изданиях. Аврора Пугачева путешествует по Европе и часто принимает участие в мероприятиях, посвященных ретро-стилю.

Сейчас она хочет поучаствовать в конкурсе, который весной состоится в Лас-Вегасе. Для этого ей нужна поддержка местных жителей. Чтобы попасть в конкурс модели нужно собрать необходимое количество голосов на сайте мероприятия. Всех желающих помочь ей в осуществлении мечты летчица просит проголосовать за нее и дать ей шанс продемонстрировать себя в США.