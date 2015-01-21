Песков заявил, что зарубежных прокатчиков никто не ущемляет

Министерство Культуры РФ никоем образом не ущемляет интересы зарубежных кинопрокатчиков. Их кассовые сборы на российском рынке неуклонно растут, об этом сообщил глава пресс-службы Дмитрий Песков.

Глава Российской Федерации Владимир Путин неоднократно сообщал о необходимости защиты интересов российских производителей кино. Но при этом, можно подчеркнуть, что интересы зарубежных прокатчиков никоим образом не ущемляются, а их прибыль только неуклонно растет, рассказал Песков, комментирую ситуацию с выходом в прокат известной киноленты «Приключения Паддингтона».

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что министерство культуры России перенесло дату начала проката данной картины.