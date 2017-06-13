Во Владивостоке установили памятник Штирлицу

Во Владивостоке торжественно открыли арт-объект, посвященный герою произведений знаменитого советского писателя Юлиана Семенова разведчику Отто фон Штирлицу. Открытие состоялось в пятницу, 19 декабря, сообщает городская администрация.

Как стало известно, еще в 2010 году местный скульптор Всеволод Древло выступил с инициативой установить во Владивостоке памятник Штирлицу. Через год он погиб в ДТП и не смог реализовать свою идею, художник Павел Шугуров в 2017 году закончил его дело. Памятник Штирлицу появился неподалеку от гостиницы "Версаль".

Силуэт разведчика вырезан в конструкции из цельного металла. Также на памятнике написано, что в свои молодые годы Отто фон Штирлиц жил и работал во Владивостоке. Там его знали как Максима Исаева. Отмечается, что разведчик жил на Полтавской, любил отдыхать на Седанке, а по вечерам сидеть в гостинице "Версаль".