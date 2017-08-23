Жена Пушкова объяснила, почему сенатор часто бывает за границей

Жена сенатора Алексея Пушкова Нина Пушкова прокомментировала статью издания "Собеседник" о частых поездах и отдыхе ее мужа за границей. Пушкова отметила, что муж вынужден летать за границу в командировки.

Нина Пушкова рассказала в интервью изданию "Дождь", что она вместе с мужем часто жили за границей и выезд за рубеж для них не подарок и не исключение, а всего лишь часть работы. Помимо этого супруга сенатора добавила, что кто может себе позволить, тот позволяет себе отдых, где захочет.

Стоит отметить, что ранее Алексей Пушков отметил, что когда жена отправляется вместе с ним за границу, то свои расходы оплачивает сама, в то время как он пребывает на рабочих командировках.