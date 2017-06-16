Уровень Байкала упал ниже критической отметки на 6 сантиметров. Прогнозируется, что минимальные показатели будут зафиксированы в мае 2018 года.

В последние несколько лет специалисты фиксируют стабильное снижение уровня крупнейшего резервуара пресной воды на планете. Байкал мелеет быстрыми темпами и динамика остается отрицательной.

По словам экспертов, сейчас уровень гигантского сибирского озера упал ниже критической отметки сразу на шесть сантиметров. По представленным графикам прогнозов на этот год, минимальные показатели стоит ожидать ближе к маю текущего года.

Ранее сообщалось, что за последние 20 лет в России количество погодных аномалий увеличилось вдвое. Специалисты связывают это с повышением средней температуры на всей планете и резким колебанием иных сопутствующих показателей, что приводит к необратимым аномальным последствиям.