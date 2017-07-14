Ульяновские курсанты сняли "пикантное" видео

Довольно пикантный клип появился в Сети на песню Satisfaction, который активно обсуждается юзерами. Курсанты УИГА создали свой клип на композицию популярного итальянского ди-джея Бенни Бенасси. Молодые парни, позируя во время сьемки в нижнем белье, оригинальным образом поведали о своей обыденной жизни в стенах общежития.

Со слов выпускников училища, помещение, в котором было снято скандальное видео, действительно напоминает общежитие УИГА, в нем проживают приезжие курсанты. Как считают выпускники, участников ролика вряд ли отчислят, а вот без строгого выговора им скорее всего не обойтись. Реакция юзеров была неоднозначной: часть из них были неприятно удивлены, а другие приняли это за банальную шутку.

Отметим, что руководство училища не приняло официального решения по факту случившегося инцидента.