Из универмага Harrods уберут принцессу Диану и Доди аль Файеда

Дирекция Лондонского супермаркета Harrods рассказала, о своих намерениях убрать из помещения магазина бронзовую скульптуры принцессы Дианы и Доди аль-Файеда.

Постамент, открытый в 2005 году, планируют возвратить его в родные пинаты к египетскому миллиардеру Мухаммеду аль-Файеду. Его чадо разбился с Дианой в 1997 году в автокатастрофе в Париже. Памятник получил название "Невинные жертвы", где изображены двое любящих, они в танце держат друг друга за руки и взгляды их не отрывается друг от друга. Миллиардер настаивал на том, что молодые люди погибли не просто так, версию следствия о непреднамеренном убийстве он не поддерживал. Сотрудники универмага рассказали, что так как сыновья принцессы планируют установку нового памятника для матери, то они могут с легкой душой передать памятник его истинному владельцу. Так, все желающие могут отдать дань Диане около дворца. Монумент пока останется на своем прежнем месте, он отправится к миллиардеру только после окончательного согласования всех деталей.