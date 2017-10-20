К ЧМ-2018 Волгограду область выделит почти 1,5 миллиарда рублей

В 2018 году Волгоград перед ЧМ получит из областного бюджета почти 1,5 миллиарда рублей. Четверть средств направят на повышение безопасности в электротранспорте, также деньги пойдут на новые парковки и автобусы.

Как стало известно, администрация Волгоградской области утвердила выделить на развитие Волгограда при подготовке к мундиалю почти 1,5 миллиарда рублей. Так, город закупит в лизинг трамваи, на это будет потрачено почти 200 миллионов рублей.

Помимо этого, будут арендованы автобусы, на лизинговые договора Волгоград потратит 126 миллионов рублей. Также на 390 миллионов рублей власти города проведут работы по обеспечению безопасных условий для пассажиров электротранспорта.

Часть средств пойдет на создание парковок и благоустройство территорий. Почти 70 миллионов рублей направят на ремонт и реставрацию фасадов домов. Помимо этого, в Волгограде разработают систему информирования о дородном движения транспорта и пешеходов, организуют реверсивное движение трамваев и кольцо с разворотом для троллейбусов. Также средства потратят на создания центра для СМИ, не получивших аккредитацию.