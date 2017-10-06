В Москве для строительства метро ограничат проезд на участках семи улиц и Дмитровском шоссе

С 15 января до 30 мая в Москве будет ограничен проезд машин на Дмитровском шоссе, на участке от дома №70 до перекрестка с Бескудниковским бульваром. Перекрытие движения будет круглосуточно осуществлять на одной полосе поочередно, также ограничения коснутся дорог на 7 улицах столицы.

Как сообщили в мэрии Москвы, такие меры по перекрытию части шоссе обусловлены проведением работ по строительству отрезка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена. По мнению администрации города, уже в течении 2-3 месяцев будет запущено движение пассажирских вагонов от станции «Петровско-Разумовская» до станции «Селигорская».

Помимо этого, временные ограничения будут вводить и на дорогах рядом с Большой Татарской улицей, Руновским переулком, Новокузнецкой улицей, Малым Татарским и Вишняковским переулками. На этих участках будут проводиться работы по реконструкции инженерных сетей.