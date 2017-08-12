Ольга Серябкина опубликовала фото, где голая пишет стихи

Ольга Серябкина, еще известная как MOLLY, продемонстрировала откровенное фото, где она работае над еще одним своим детищем - сборником стихов, в полуголом виде.

Страница певицы в соцсети пополнилась очередным видео где девушка занимается творческой деятельностью – пишет стихи. Ее новшество пользователи прокоментирвоали по разному. Для подогрева интереса к своей персоне Ольга Серябкина постоянно выставляет в сеть фотографии откровенного характера. На видео, которое вышло не так давно, девушка предстала в полупрозрачном нижнем белье белого цвета. Она сидит под деревом, а в руках у нее ручка и возле ее ног лежит исписанная стихами тетрадь. На видео видно, что Ольга хочет раскрыть свой творческий потенциал и найти свою музу. Пост девушка прокомментировала, как продолжающуюся работу над сборником, а также отметила, что может прочитать одно из ее творений. Творчество Серябкиной заинтересовало немногое количество людей, а вот превратится в траву, на которой она сидела, подумывали многие. Пользователи сети по достоинству оценили формы девушки, но поведение ее они назвали слишком откровенным. Некоторые даже дали совет, вести себя более скромно. А кто–то поиронизировал, мол можно сняться и голой, чтоб было больше подписчиков.