Яндекс запусти собственный онлайн-кинотеатр

Известная компания «Яндекс» разместила на главной странице поиска возможность абсолютно бескорыстного просмотра кинокартин и различных сериалов. Об этом проинформировала газета «Ведомости», ссылаясь на главу по развитию видео сервисов компании Ольгу Филипук.

Со временем количество фильмов, предоставленных к просмотру, будет только расти. На первом месте стоит отбор контента, который больше всего востребован пользователями, а затем «разбавляем» его классическими картинами, процитировала Филипук. При всем этом, представители компании, не стали комментировать сумму всех финансовых затрат на лицензии.

В дальнейших планах «Яндекс» осуществит и платную подписку, но каких-либо комментариев по этому поводу не поступало. Ольга Филипук, подчеркнула, что подобная возможность может появится, в ближайшее время.

Отметим, что первые заявления о планах компании начать развивать свой собственный онлайн-кинотеатр, источники сделали осенью прошлого года.