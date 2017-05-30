В Москве в день святого Валентина планируют пожениться 130 пар

14 февраля, в праздник всех влюбленных, в Москве хотят пожениться 130 пар. Управление московского ЗАГС сообщило о статистике поданных заявлений и о количестве пар, расписавшихся в 2018 году.

Как сообщили в управлении ЗАГС Москвы, на 14 февраля запланированы 130 церемоний бракосочетания. В день святого Валентина хотят пожениться многие пары, но так как в этом году праздник всех влюбленных припал на будний день, то число пар снизилось.

Известно, что чаще всего церемонии росписи и официального оформления брака проводятся в выходные дни. В будние дни в брак вступают реже. Именно поэтому, отметили в ЗАГС, в 2018 году на день всех влюбленных запланировано меньше церемоний.

По словам начальница управления ЗАГС Москвы Ирины Муравьевой, в 2018 году первые браки были оформлены 5 и 6 января. За новогодние праздники поженились 54 пары, добавила Муравьева.

Церемония росписи и свадьба в День святого Валентина многим кажется весьма романтичным и символичным событием. Пары уверенны, что браки 14 февраля будут крепче, так как именно в этот день, один раз в году, все влюбленные отмечают праздник любви.