В Омске появится путеводитель по исторической части города

Теперь в Омске трудно будет заблудиться. Вскоре начнет свою работу новый путеводитель по исторической части города.

Региональное министерство культуры предлагает туристический путеводитель «Нескучными тропами: омский взгляд. Путеводитель по историческому Омску». Он включает в себя 7 исторических маршрутов с разной протяжностью. Его размеры не будут превышать формат А6 с объемом в 100 страниц, он легко поместится в кармане. Всем желающим он бесплатно выдается в Туристском информационном центре Омской области. В будущем, в маршрутник включатся тематические маршруты с разными частями города. Поэтому он будет полезен не только туристу, но и жителям Омска. Для иностранных туристов его переведут на английский язык.