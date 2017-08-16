Первый музей на полярной станции будет создан из старых построек

Историки из Санкт-Петербурга намереваются создать первый музей на полярной станции. Он будет создан из старых построек в бухте Тихая на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Работа по созданию Музея истории освоения Арктики должна занять четыре года. О подобном намерении официально заявил член Военно-исторического общества Павел Филин. По его словам, у российских историков уже имеется опыт расконсервации полярных станций, потому особых проблем с созданием музея в бухте Тихой быть не должно.

Экспозиция музея, заявляет Павел Филин, будет состоять из старых построек и военной техники 30-х годов прошлого века. Туристы смогут узнать об истории освоения Арктики, а также «выпить и закусить» на территории полярной станции.