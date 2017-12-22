Во время новогодних праздников посещаемость музеев Подмосковья значительно увеличилась

Музеи Подмосковья во время новогодних праздников набрали нешуточную популярность среди туристов. Посещаемость достопримечательностей за эти несколько дней стала на полтора раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Как оказалось, русские люди могут и хотят культурно отдыхать во время новогодних каникул. Так, согласно сведениям представителей регионального Министерства культуры в Московской области, за первые дни 2018 года музеи Подмосковья посетило 68 тысяч человек, что на полтора раза больше, чем в 2017 году.

Как отметила Оксана Косарева, глава Минкультуры региона, повышение спроса на музеи связано не только с их качеством, но и информационным обеспечением граждан, которые могли узнать о программах в музеях из разных источников.