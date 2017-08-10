Экспедиция из Кабардино-Балкарии начнет поиски «Огненной пещеры»

В Кабардино-Балкарской Республике спелеологическая экспедиция собирается найти «Огненную пещеру». В 70-х годах туда регулярно водили туристов, однако спустя время о ней забыли. Теперь о ее существовании знают лишь единицы.

Тенгиз Мокаев, участник Русского географического общества, сообщает об организации экспедиции, целью которой является обнаружение так называемой «Огненной пещеры». Она находится на территории природного массива Сары-Тала. Около пятидесяти лет назад она была весьма популярна среди туристов, и для того, чтобы попасть в нее, были организованы целые экспедиции. Годы спустя многие о ней забыли, ведь последние ее посещения были около двадцати пяти лет назад. По этой причине межрегиональная группа спелеологов соберется 11 января, чтобы найти и заново открыть это место.

Как сообщает информированный источник, «Огненная пещера» является одной из самых красивых в Кабардино-Балкарии. Она вмещает в себя живописный каньон, а также огромные арки.