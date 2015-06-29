Юнус-Бек Евкуров сознался, что ему не нравится вести страничку Instagram

Глава Республики Ингушетии поделился о своей нелюбви к социальной сети Instagram, но тем не менее заявил, что понимает всю значимость этой трудной работы.

Все новости читатели черпают из социальных сетей и всегда следует идти в ногу со временем. Он изъяснил, что в соцсетях повествует о достижениях Ингушетии, о народных обычаях, традициях области, стремится отобразить национальный колорит, так, он считает, об Ингушетии узнает большее количество людей и будут стремиться ее увидеть. Юнус-Бек абсолютно не исключает возможности регистрации собственных аккаунтов в других, уже новых, социальных сетях. Всего Евкуров насчитывает в Instagram 168 тысяч подписчиков. Еще его можно найти в Facebook, Twitter, «Одноклассниках» и «ВК».