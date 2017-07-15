Осужденный Шурыгиной за изнасилование Семенов выходит на свободу

Сестра осужденного Шурыгиной за изнасилование Сергея Семенова сообщила об освобождении своего брата по УДО. Девушка поблагодарила всех неравнодушных к судьбе парня людей в социальных сетях.

Сегодня в одной из социальных сетей Екатерина Семенова, сестра прославленного юноши Сергея, который еще в 2016 году был осужден по обвинению за изнасилование, сообщила, что ее брат выходит на свободу согласно условно-досрочному освобождению.

Екатерина поблагодарила всех тех, кто верил в невиновность Сергея Семенова и оказал необходимую поддержку.

Стоит напомнить, житель Ульяновска Сергей Семенов в декабре 2016 года был осужден на 3,5 года за изнасилование школьницы Дианы Шурыгиной, которая прославилась благодаря ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале.