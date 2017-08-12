Александр Мисуркин передал поздравление орловцам с МКС

Российский космонавт Александр Мисуркин передал искреннее поздравление с Рождеством жителям Орловской области. Обращение он записал с борта Международной космической станции.

Великий праздник Рождества Христова отмечают все православные, даже пребывая на Международной космической станции. Так, российский космонавт Александр Мисуркин поздравил всех орловцев с Рождеством, пожелав счастья, душевного равновесия и физического здоровья. Видеообращение космонавта опубликовано на официальном портале Орловской митрополии.

Насколько стало известно, подобным поздравлением Мисуркин отблагодарил митрополита Орловского и Болховского Антония, который ранее поздравил космонавтов, находящийся во время праздника далеко от дома, на МКС.