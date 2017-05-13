Патриарх Кирилл призвал уважать жизненный выбор Николая II

Патриарх РПЦ Кирилл призвал уважать жизненный выбор последнего императора России Николая II. Об этом он рассказал в интервью российским СМИ.

Московский патриарх Кирилл выступил с резкой критикой к тем политическим силам, которые нещадно критикуют жизненный путь и выбор главы Российской империи Николая Второго. По мнению представителя РПЦ, жизнь государя должна уважаться всеми гражданами и политическими направлениями. Ведь он правил страной в сложные времена, когда назрело ряд тенденций на преобразование.

Патриарх Кирилл сообщил, что одним из достижений императора стало внедрение в политическую модель государства того времени Государственной Думы. Общество и их представители могли обсуждать самые разные вопросы управления, а глава России мог в любой момент разогнать их, но не сделал этого.

В результате этого критика власти привела к развалу страны и гражданской войне. Настоятель Церкви прежде всего адресовал свои слова либеральным историкам, которые иначе трактуют трагические события отечественной истории начала двадцатого века.