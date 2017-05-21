После новогодних праздников не стоит резко прибегать к диетам - Диетологи

Диетологи подчеркнули, что после окончания праздничных банкетов лишние килограммы могут вновь вернуться, при условии если резко сесть на диету. Они рекомендуют постепенно начинать разгрузочные дни.

Нежелательно заниматься изнурением своего организма отсутствием еды, ведь поле этого довольно просто получить лишние калории, но грамотно продуманный рацион своего питания легко лишит данной проблемы. Во время подобной диеты рекомендовано отказать себе в жирной и жареной пищи, а также список нежелательных блюд пополнили сладости с напитками.

Также эксперты посоветовали заменить чай и кофе на простую негазированную воду, а вместо снеков на столе должны быть фрукты, но в то же время правильное питание необходимо дополнять нормальным рабочим графиком и отдыхом.