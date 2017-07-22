Скончался известный по «Звездному пути» актер Джон Пол Стюер

1 января умер актер Джон Пол Стюер, известный по фильму «Звездный путь». Актеру было 33 года, причины его смерти не разглашаются.

Как сообщают американские издания, актер погиб 1 января. Друзья и близкие подтвердили смерть Стюера, но причины его смерти не сообщили. Последней работой Джона Пол Стюера стало сотрудничество в группе P.R.O.B.L.E.M.S.

Участники коллектива отметили, что из жизни ушел не только хороший актер и исполнитель, мир покинул друг. Друзья сильно скорбят и не могут поверить в смерть еще молодого Джона Пол Стюера.

Актер известен своими работами в картинах «Звездный путь» и «Грейс в огне». Джон Пол Стюер начал свою карьеру актера с трех лет и часто принимал участие в разных интересных проектах.