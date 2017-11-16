Скончался известный тульский шоумен Сергей Железняков

В Туле на 50-м году жизни скончался известный местный шоумен и культурный деятель Сергей Железняков, его тело нашли в квартире 31 декабря. Прощание и похороны ведущего состоятся 5 января в Благовещенском храме.

По предварительным данным экспертов, мужчина скончался из-за остановки сердца. Экспертиза состоится 4 января, после этого будет объявлена точная причина его смерти. По предположению друзей, Сергею Железнякову стало плохо и он умер в собственной квартире, его тело нашли спустя несколько дней.

Его друзья и близкие организовали сбор средств на поминальный обед, так как Железнякова знала вся Тула, а оплатить поминки родные не в состоянии. Местные жители скорбят об усопшем и отмечают большой вклад Сергея Железнякова в жизнь Тулы.

Сергей Железняков известен в Туле и в области как ведущий, певец и организатор мероприятий. Именно он выступил автором шоу на ТВ «Цунами», в котором приняли участие известные звезды эстрады России. Также Железняков организовал и стал инициатором проведения концертов в память об Игоре Тальковом.

Друзья и близкие погибшего в социальных сетях просят всех неравнодушных помочь финансово семье Железнякова.