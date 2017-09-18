В Ростове из-за теплой зимы распустились бутоны роз

Из-за аномально теплой зимы в Ростове-на-Дону распустились розы. Снимок, выложенный пользователем в одной из социальных сетей, вызвал настоящий ажиотаж среди скептиков.

Недавно один из пользователей опубликовал в социальной сети фото распустившихся бутонов роз в парке Ростова-на-Дону. Снимок стал очень популярным среди горожан, однако отнюдь не все верят, что он настоящий.

Так, заядлые скептики отмечают, что, скорее всего, фотография была сделана в конце сентября, поскольку в январе едва ли у цветов могли появиться зеленые листья.

Однако некоторые пользователи охотно верят подобной возможности, поскольку в последнее время температура воздуха в Ростове не опускается ниже нуля градусов, а некоторые сорта роз цветут именно до первых морозов.