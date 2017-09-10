Метро Москвы выбрало топ-5 мест для посещения в праздники. В российской столице есть масса мероприятий для бесплатного отдыха с детьми.

Московский метрополитен приглашает посетить ряд мероприятий, которые смогло специально подготовить к новогодним праздникам руководство столичной подземки. В дни каникул доступны для широкого круга лиц стали основные места отдыха, куда можно пойти с детьми абсолютно бесплатно.

В праздничные дни в метро курсирует несколько новогодних поездов. Два из них можно встретить на Кольцевой линии.

В этом году появился самый настоящий каток в метро. Он действует на пересадочном комплексе в подземном переходе у станции «Ленинский проспект».

В метро Москвы проводится выставка новогодних елей. Для этого нужно приехать на «Воробьевы горы». На станции метро «Выставочная» проводится увлекательная фотовыставка. Кроме этого, любители скоростного транспорта смогут стать участниками экскурсии в центре профориентации метро Москвы.