Россияне собрали для одиноких пенсионеров продукты

Для одиноких российских пенсионеров активисты сделалии продовольственный фонд. Подарки, в которых вместо сладостей находиться сахар, масло и крупы, они доставили в самую глибинку к порогу стариков. Продукты были собраны в больших городах страны силами обычных жителей.

Акцию развернули в торговых центах столицы на пару месяцев до главно праздника года. Волонтеры акции рассказывали посетителям об одиноких пенсионерах, которые живут за сотню километров от города. Магазины обычно отдают фонду продукты сразу со складов. Покупатели охотно приняли участие.

Некоторые набрали по целым корзинам. Упаковка макаронных изделий стоит от 10 рублей. Жители столицы ежедневно тратят больше на проезд в общественном транспорте. Если сэкономить хотя бы малую часть, люди могут сделать доброе дело, считают москвичи.

Перед новым годом продукты получат около 14 тысяч пенсионеров. Волонтеры доставят их в Тверскую, Воронежскую, Ярославскую и другие области. Для пенсионеров это стало настоящим сюрпризом, перед праздником волонтеры надели костюмы Дедов Морозов и Снегурочек. Люди старых закалок не любят оставаться в долгу, так что, волонтеры не уехали с пустыми руками.