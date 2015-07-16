В Москве активисты накормили бездомных оливье, мандаринами и шоколадом

Активисты православного движения "Курский вокзал. Бездомные, дети" сообщили, что накормили в новогоднюю ночь несколько сотен бездомных на вокзалах Москвы, а также вручили им подарки. Добровольцы заготовили более 300 порций оливье, 120 литров куриного супа, 20 литров чая, мандарины, шоколад, печенье и подарки.

Как рассказал шеф-повар Данилова монастыря Олег Ольхов, праздничные ужины раздали бездомным на Курском и Павелецком вокзалах. Кроме этого, в подарок бездомные получили теплые носки, шапки и средства личной гигиены. Также, по его словам, такая акция повторится и в Рождество, 7 января. Ольхов напомнил, что поздравление бездомных с Новым годом проходит уже в 11-й раз и практически является традицией для многих храмов Москвы. Активисты движения пять раз в неделю кормят бездомных на Павелецком и Курском вокзалах.