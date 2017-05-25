К Новому году житель Якутии слепил из навоза собачью упряжку

В Якутии житель села Уолба к Новогодним праздникам слепил символ 2018 года из навоза – мужчина создал собачью упряжку с 7 псами, сани и чум. На свое «творение» житель Якутии потратил центнер навоза, в прошлом году из «ароматного» материала он лепил петуха, танк и персонажа мемов – Ждуна.

По словам мужчины, он выбрал упряжку в качестве символа приближающегося Нового года – собаки. В упряжку он «запряг» семь собак, соорудил сани и традиционное якутское жилище – чум. Все «творение» житель Якутии сделал из уже традиционного для его поделок материала. Из навоза.

На создание упряжки мужчина потратил центнер навоза. Абсолютно вся конструкции своеобразной инсталляции мастера выполнена из натуральных материалов. Житель Якутии использовал лишь навоз, сено и палок. Как отметили местные издания, упряжка и чум весьма реалистичны и совпадают с традиционным внешним видом объектом. Единственным различием между оригинальным чумом является то, что жители Якутии не делают себе жилище из навоза.

В прошлом году из навоза он делал петуха, как символа 2017 года. Также он выполнил персонажа из мемов – Ждуна. До этого он также лепил символы года, в селе и в Сети он известен скульптурами змеи, козы, обезьяны.