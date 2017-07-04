В Липецке появился новый образцовый двор

В преддверии нового 2018 года городские власти Липецка решили порадовать жителей одного из районов реконструкцией двора. Руководство города основательно вложилось в данный проект и потратило около 12 млн рублей. Жители района не остались в стороне и тоже приняли участие в реализации работы, а именно взяли на себя создание дизайна.

Не так давно, старые пейзажи напоминали отрывки из фильмов ужасов: покосившиеся фонарные столбы, сломанные детские качели, разбитые дорожки для пешеходов. Теперь же дворовая территория в Липецке на улице Петра Смородина совсем не похожа на то, что было. Любой местный житель найдет себе отдых по душе. Для детей готовы новые карусели, для подростков построены новые беговые дорожки, турники и многое другое. Владельцев автомобилей тоже не оставили без внимания и организовали для них парковочные места.

Жители Липецка выразили надежду, что власти не остановятся на достигнутом и продолжат преображать родной город.