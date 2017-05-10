Скончался 92-летний композитор Владимир Шаинский

На 92 году жизни умер известный композитор Владимир Шаинский. Автор военных песен и легендарной «Пусть бегут неуклюже» родился 12 декабря 1925 года в Киеве, с 2004 года жил в России и в США.

Вячеслав Шаинский – сын легендарного композитора, подтвердил смерть отца и сообщил, что причиной его кончины стал возраст и последствия перенесенной операции. По словам сына, стоит учитывать, что композитору было уже 92 года.

Владимир Шаинский известен своей работой в написании песен для известных оперных исполнителей, певцов СССР. Также он запомнился военными песнями и музыкальными композициями для детей.

Народный артист РСФСР имеет много наград и его труд по достоинству оценили как зрители, так и власти. Его песни знают почти все русскоязычные жители мира. Это Шаинский написал песни о Чунга-Чанге, крокодиле Гене, облаках с белогривыми лошадками и о том, что от улыбки станет всем светлее.