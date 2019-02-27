Джимми Киммел предложил Тому Хэнксу ограбить магазин

Сегодня, 12:17 \\ Мозаика

Актеру понравилась перспектива немного похулиганить. Жертвой «преступления» стал сувенирный магазин в Лос-Анджелесе.

 

Популярный американский телеведущий Джимми Киммел предложил Тому Хэнксу зайти в любой магазин и вынести из него что-нибудь, не заплатив. Актер принял вызов и «ограбил» сувенирную лавку. Из магазина он вынес картонного себя и несколько статуэток «Оскара».

Противоправные действия происходили во время съемок шоу Jimmy Kimmel Live! Телеведущий отметил, что Том Хэнкс «слишком прекрасен и идеален во всех отношениях». За свою долгую карьеру актер действительно не был замечен в каких-либо скандальных ситуациях. Киммел решил немного это исправить.

 

Вынося из магазина вещи, актер сказал «Я Том Хэнкс, и я забираю эти статуэтки». Преступником Хэнкс побыл недолго. Охранник шоу потом заплатил за «украденные» вещи.

Во время ограбления актер увидел картонную фигуру Мэтта Деймона и на радость Киммелу разрисовал ее маркером. Мэтт и Джимми известны своей многолетней враждой. По большей части это безобидный взаимный постановочный троллинг. В одном из последних розыгрышей, телеведущий с помощью футобилста Тома Брэди разбил пару окон в доме Деймона и его телефон.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Последний фильм с участием Жанны Фриске покажут на НТВ

 Детективная история про потерявшего память парня, влюбленного известную певицу, проведет...

5 лет в кресле, 6 лет в тюрьме: Зеленский может прямо сейчас «наговорить» на серьёзную статью УК

За месяц президентства украинский «гарант» несколько раз злоупотребил властью.

Мечты отставного американского генерала: Киев «вяжущий руки» Кремлю

 Прибывший из Пентагона «персональный пенсионер», предупредил власти Украины о новой...

За Голунова «сесть» готовы: Власти стали задерживать участников запрещённого марша

Призыв Голунова не выходить на несанкционированное шествие не был услышан, ведь многие...

Бросать работу? Закрытие детсадов на лето заставит родителей побираться

Нищенской зарплаты россиянина не хватает для того, чтобы содержать всю семью в одиночку.

Тяжелый разговор? Путину придется отвечать на неудобные вопросы о Голунове

Владимир Путин не давал особых распоряжений по Дегу Голунова до начала «Прямой линии».

Чистка «слабовиков»: Развал «дела Голунова» может избавить Путина от зарождения майдана в России

Указ президента о присвоении генеральских званий ряду офицеров МВД может...

Яндекс.Такси поглотил криминал? В Москве заговорили о взломе базы популярного сервиса

Угрозу для жизни пассажиров представляют поездки на авто данного сервиса, куда якобы...

Плачь и плати: Массовые сокращения в РЖД грозят пассажирам новым подорожанием билетов

В тысячи рублей в месяц обходятся поездки на электричках уже сегодня.

Угрожают и проклинают: В Яндекс.Такси признали, что ситуация с водителями-мигрантами напоминает «кошмар»

Таксисты плохо говорят по-русски и к тому же ведут себя крайне агрессивно, утверждают...

Репрессии в России? В Германии СМИ извратили дело Голунова, чтобы демонизировать Путина

С освобождением журналиста его немецкие коллеги стали осторожнее с высказываниями.

ЕС не признает паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

Очередные антироссийские санкции будут введены Евросоюзом за якобы вмешательство Кремля в...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ