Джимми Киммел предложил Тому Хэнксу ограбить магазин

Актеру понравилась перспектива немного похулиганить. Жертвой «преступления» стал сувенирный магазин в Лос-Анджелесе.

Популярный американский телеведущий Джимми Киммел предложил Тому Хэнксу зайти в любой магазин и вынести из него что-нибудь, не заплатив. Актер принял вызов и «ограбил» сувенирную лавку. Из магазина он вынес картонного себя и несколько статуэток «Оскара».

Противоправные действия происходили во время съемок шоу Jimmy Kimmel Live! Телеведущий отметил, что Том Хэнкс «слишком прекрасен и идеален во всех отношениях». За свою долгую карьеру актер действительно не был замечен в каких-либо скандальных ситуациях. Киммел решил немного это исправить.

Вынося из магазина вещи, актер сказал «Я Том Хэнкс, и я забираю эти статуэтки». Преступником Хэнкс побыл недолго. Охранник шоу потом заплатил за «украденные» вещи.

Во время ограбления актер увидел картонную фигуру Мэтта Деймона и на радость Киммелу разрисовал ее маркером. Мэтт и Джимми известны своей многолетней враждой. По большей части это безобидный взаимный постановочный троллинг. В одном из последних розыгрышей, телеведущий с помощью футобилста Тома Брэди разбил пару окон в доме Деймона и его телефон.