Брэдли Купер может заменить Ди Каприо в перезапуске «Аллеи кошмаров»

Сейчас ведутся переговоры об участии актера в проекте.

Ранее на роль фокусника приглашали Леонардо Ди Каприо, однако его не устроили условия контракта. Стало известно, что режиссер Гильермо дель Торо предложил Брэдли Куперу заменить Леонардо.

Фильм станет перезапуском картины Эдмунда Гулдинга 1947 года. Сюжет «Аллеи кошмаров» разворачивается вокруг жизни фокусника-авантюриста Стэна Карлайла, который выступает на ярмарках и в передвижном цирке. Он знаменит своей «способностью» общаться с мертвыми. Однажды своим фокусом он решает провернуть авантюру, которая обманом принесет ему много денег, но все идет не по плану.

Окончательный ответ актера пока неизвестен, но скорее всего он согласится на роль. Сценарий к фильму написал Ким Морган. Съемки фильма начнутся осенью этого года.

В прошлом году Брэдли Купер впервые успешно попробовал себя в роли режиссера – он снял фильм «Звезда родилась». Картина получила «Оскар», «Золотой Глобус», BAFTA и «Грэмми», а сам Купер получил несколько номинаций как продюсер, сценарист и актер.