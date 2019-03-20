Премьера фильма «Сторож» состоится в экспериментальном формате

Картину Юрия Быкова одновременно запустят в традиционных кинотеатрах и в онлайн-кинотеатре на «КиноПоиске».

Обычно сети не приветствуют одновременный показ премьеры в интернете – так могут значительно упасть кассовые сборы. Зачем зрителям идти в кино, если можно посмотреть фильм в хорошем качестве в онлайн-кинотеатре. Однако здесь сети «Каро» и «Киномакс» решили поддержать эксперимент.

Авторское кино в российском прокате пользуется меньшей популярностью, чем коммерческие комедии и блокбастеры. Одновременная премьера фильма в интернете может привлечь внимание тех, кто хотел бы посмотреть кино, но пока не готов сходить на него в кинотеатр.

Фильм «Сторож» - это история одинокого мужчины-отшельника. Он работает в старом санатории, на пороге которого однажды появляется пара: они в бегах и им нужна помощь. Сторож соглашается помочь, надеясь таким образом искупить свои грехи прошлого. Бюджет фильма составил 55 млн рублей.

Юрий Быков известен своими авторскими картинами на остросоциальные темы. Его кинолента «Дурак» признана пользователями «КиноПоиска» лучшим российским фильмом за последние 15 лет.

Быков сам написал сценарий и снялся в главной роли. Изначально на роль сторожа был приглашен Кирилл Пирогов, но по ходу работы над картиной, Юрий сам решил сыграть главного героя. Съемки проходили в настоящем заброшенном пансионе «Сосновый бор» в Рязани. Над музыкальным оформлением фильма работал струнный квинтет.

Премьера фильма намечена на осень 2019 года.