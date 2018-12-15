«Не до Железного трона»: в Великобритании разыскивают преступника с лицом Джона Сноу

Сегодня, 06:30 \\ Мозаика

Полиция Великобритании объявила в розыск преступника с лицом Джона Сноу. В Сети шутят, что персонажу серии фэнтези-романов теперь «не до Железного трона». Информацию об этом передает The Sun.

 Пользователи Сети обсуждают фоторобот мужчины, которого разыскивает полиция Великобритании. Дело в том, что внешне преступник схож с актером Китом Харингтоном, который исполнил роль Джона Сноу в культовом сериале «Игра престолов».

Сообщается, что мужчина с темными вьющимися волосами волосам худощавого телосложения в возрасте от 18 до 20 лет совершил вооруженное ограбление. В городе Хоршем он подошел к незнакомцу у банкомата и потребовал деньги, но получил отказ. Поэтому преступник решил прибегнуть к более радикальным мерам и стал угрожать при помощи ножа.

После того как жертва преступления пошла на сделку, было написано заявление в полицию и составлен фоторобот. Получившееся изображение преступника напомнило общественности лицо Джона Сноу. В этой связи в Сети появились шутки на тот счет, что у героя «Игры престолов» настали тяжелые времена, и теперь ему точно «не до Железного трона».

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Автор - Мария Титова
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