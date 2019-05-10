Не выдержала давления: няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы

6 мая Меган Маркл и принц Гарри стали родителями. Вскоре им предстоят частые разлуки с сыном. Однако первая няня ребенка не выдержала давления со стороны герцогини Сассекской и уволилась после двух недель работы.

Стало известно, что первая няня Арчи, сына Меган Маркл, уволилась спустя всего две недели работы. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией, для издания New Idea.

Сообщается, что Меган Маркл все время проводит со своим сыном. Она никому не доверяет уход за маленьким Арчи. Герцогиня не могла оставить младенца даже с собственной матерью – Дорией Рэгланд. По этой причине теще принца Гарри вскоре после родом Маркл уехала обратно в США.

Вслед за Рэгланд сбежала и няня. Инсайдер сообщает, что Маркл не давала няне полноценно выполнять свою работу. Она контролировала каждое действие гувернантки и критиковала ее. Не смирившись с таким обращением, первая няня Арчи приняла решение уволиться.

Однако несмотря на то, что Меган Маркл полностью погрузилась в материнство, ей предстоит найти новую сотрудницу, которая будет ухаживать за ребенком. Это связано с тем, что герцогине вскоре предстоит вернуться к свои рабочим обязанностям и часто посещать различного рода мероприятия. На это время Меган Маркл и принцу Гарри придет оставлять сына с няней.

Какие именно требования к подбору няни выставляет Маркл, не уточняется. Но в обществе уже ходят слухи о сложном характере герцогини Сассекской, которая привыкла держать контроль в любой ситуации.