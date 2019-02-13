Шоу «Кто хочет стать миллионером?» прекращает существование в США

Сегодня, 04:24 \\ Мозаика

В США представитель развлекательной телевикторины «Кто хочет стать миллионером?» сообщил, что шоу прекращает свое существование. Причины этого решения не уточняются. Телепрограмма выходила в эфир на американском телевидении 17 лет подряд. Об этом информирует The Variety.

 17 лет телевикторина под названием «Кто хочет стать миллионером?» успешно выходила на телеэкраны США. Однако в ТВ-сезоне 2019/2020 телезрители не смогут увидеть шоу. Причины, по которым состоится закрытие проекта, не раскрываются. Прекратила ли передача свое существование навсегда или же это временная мера, никто не знает.

В США «Кто хочет стать миллионером?» появилось в 1999 году. Транслировалось шоу на телеканале ABC. Формат телевикторины аналогичен тому, который могут видеть зрители русскоязычной версии. Участники поступательно отвечают на вопросы, которые постепенно усложняются. Каждый правильный ответ увеличивает сумму выигрыша.

Впервые оригинальная версия шоу с такими крупными денежными выигрышами появилась в Великобритании в 1998 году под названием «Who Wants to Be a Millionaire?».

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Автор - Мария Титова
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