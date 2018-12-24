«Вечные» пластыри на пальцах Кейт Миддлтон вызывают подозрения

Представители общественности заметили, что у Кейт Миддлтон появились «вечные» пластыри на пальцах рук. На тот факт, что персона королевской семьи часто появляется на публике с обычным лейкопластырем на руках, обратили внимание общественности в Daily Mail, что пробудило у многих подозрения.

На одном из мероприятий фестиваля цветов, который проходит в период 21-25 мая на базе Королевского госпиталя, расположенного в Челси, Кейт Миддлтон появилась со своим традиционным «аксессуаром». В этот день герцогиня Кембриджская появилась на публике в брюках телесного цвета и белой блузке. На ее правой руке наблюдатели снова заметили пластырь телесного цвета, который на этот раз расположен на большом пальце.

В СМИ обратили внимание на эту деталь и нашли множество фотографий, на которых Миддлтон и ранее появлялась с пластырем на разных пальцах рук. Эта новость вызвала подозрения среди поклонников жены принца Уильяма.

Только за один месяц в ноябре 2018 года Кейт Миддлтон заметили на трех разных мероприятиях, где «вечные» пластыри украшали руку герцогини. В течение 2016 года она также появлялась на разных событиях с телесным лейкопластырем на разных пальцах.

В СМИ предположили, что причиной такого частого использования данного «аксессуара» может быть любовь к садоводству. Вероятно, Миддлтон получает раны во время работ с растениями. Или же по другой версии – во время занятий с детьми. А поскольку герцогиня часто посещает мероприятия, на которых обменивается рукопожатиями, то она заклеивает пластырем самые незначительные травмы кожи.