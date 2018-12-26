Сериал «Слуга народа» с Зеленским в роли президента Украины заблокировали на Youtube

В 2015 году на Украине вышел сериал «Слуга народа». Главную роль в нем исполнил Владимир Зеленский, сыграв школьного учителя, который стал президентом Украины. С недавнего времени сериал с участием главы государства заблокировали на Youtube.

Сергей Пушкин, как digital-директор «Студии 95» (правообладатель сериала), объяснил в интервью для «Ведомостей», что «Слугу народа» заблокировали на Youtube временно. Это связано с устранением ряда юридических вопросов.

Как только они будут решены, то сериал снова будет доступен к просмотру на видеохостинге. Какие именно вопросы юридического характера решаются, Пушкин не уточнил. Однако известно, что сериал недоступен для просмотра не только для российской аудитории, но и для всего Youtube.

Все желающие посмотреть «Слугу народа» могут увидеть сериал на сайте украинского телеканала «1+1». Именно этот канал презентовал в 2015 году первый сезон сериала с Зеленским в главной роли. Он сыграл учителя Василия Голобородько, который преподает историю. Он стал популярен после видеоролика, который опубликовали в Сети его ученики. После этого сюжет закручивается таким образом, что персонаж Зеленского становится президентом Украины.

Второй сезон сериала выпустили в октябре 2017 года, третий – накануне минувших выборов, в марте 2019 года. «Слуга народа», по оценкам экспертов, стал одним из самых успешных проектов телевидения Украины. Права на его трансляцию выкупили некоторые зарубежные телеканалы.