Лазарев скрипел пальцами по стеклу: бельгийский телеканал показал «Евровидение» без музыки

Сегодня, 05:29 \\ Мозаика

Бельгийский телеканал Een презентовал на своем Youtube-канале необычный проект. На опубликованном видео показано «Евровидение-2019» без музыки. В нем Сергей Лазарев в полной тишине скрипел пальцами по мокрому стеклу. Другие участники также представлены во время выступления без музыки.

 Сотрудники одного из телеканалов Бельгии решили поэкспериментировать и представить, как выглядели бы участники «Евровидения» во время выступления без музыки.

На видео конкурсанты открывают рот в тишине, которая сопровождается только отдельными звуками. У некоторых это зрительские крики, у других звуки шагов, у третьих шум декораций. Участник от России, Сергей Лазарев, запечатлен в тот момент, когда ведет рукой по мокрому стеклу. Поэтому в полной тишине слышен скрип пальцев.

Пользователи Сети задумку бельгийского телеканала с «Евровидением» без музыки оценили: «Смеялся так сильно. Большое спасибо. Вы должны обязательно сделать еще»; «Я не мог перестать смеяться».

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Автор - Мария Титова
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