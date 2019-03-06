Неправильная обувь: журналистку не хотели пускать на Каннский кинофестиваль

Сегодня, 03:37 \\ Мозаика

Известную журналистку Клайдию Эллер (главный соредактор еженедельника Variety) не хотели пускать на Каннский кинофестиваль из-за неправильной обуви. Женщину задержала охрана, так как она была без каблуков.

 В своем аккаунте Twitter журналистка Клаудия Эллер пожаловалась подписчикам на то, что ее не хотели пускать на красную дорожку одного из мероприятия Каннского кинофестиваля.

Женщина рассказала о том, что ее задержала охрана. Причиной оказалась неправильная обувь. Эллер пришла в ботинках на плоской подошве, в то время как регламент четко прописывает дресс-код, в котором указывается, что женщины должны быть в обуви на каблуке.

Журналистка решила припугнуть охранников тем, что опубликует видео инцидента на сайте Variety. Только после этой угрозы сотрудники охраны решили пропустить женщину.

 К слову, свою историю, полную негодования, Эллер сопроводила небольшим фрагментом видео, где она пытается договориться с охранниками Каннского кинофестиваля.

Несмотря на то, что многие поддержали журналистку в том, что дресс-код кинофестиваля ущемляет права женщин, интернет-пользователи отметили, что охранники ни в чем не виноваты, так как они просто выполняют свою работу.

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Автор - Мария Титова
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