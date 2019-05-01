Западные СМИ отреагировали на скандал в шоу «Голос. Дети»

Сегодня, 06:55 \\ Мозаика

Скандал в российскому шоу талантов «Голос.Дети» приобрел такой масштаб, что на него отреагировали даже западные СМИ. В связи с распространением информации о накрутке голосов, за рубежом вспомнили о «русских хакерах». Информацию об этом передает «Вечерняя Москва».

 Скандальная победа 11-летней дочери Алсу – Микеллы Абрамовой, в шоу «Голос.Дети» удостоилась внимания даже среди западных СМИ.

В ВВС рассказали о победе дочери российского миллионера в детском конкурсе талантов. Уточняется, что результаты были отменены из-за обнаружения фальсификации, но планируется повторный финал, который назначен на 24 мая.

Другое западное издание Daily Mail сообщило, что российский телеканал аннулировал результаты шоу «Голос.Дети» после того, как было раскрыто мошенничество во время голосования. Также в статье упомянули, что победительница является дочерью певицы Алсу, которая принимала участие в песенном конкурсе «Евровидение».

Отреагировали на скандал и в издании The New York Times. Суть публикации полность отражает идею статьи Daily Mail.

О мошенничестве при голосовании на детском шоу талантов написали и в Arizona Daily Star. Кроме того, ситуацию со скандалом осветили даже СМИ из Боснии и Герцеговины.

Напомним, что резонанс в обществе вызвала победа на шоу «Голос.Дети» Микеллы Абрамовой. Девочка стала лидером голосования с рекордным отрывом за всю историю шоу. В Сети многие усомнились в справедливости результатов зрительского голосования. В связи с этим, Первому каналу пришлось инициировать проверку и привлечением международной компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении и выявлении случаев кибератак.

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Автор - Мария Титова
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