Сценарий «Пилы 9» написал комик Крис Рок

Продолжение культового фильма ужасов «Пила» написал комик Крис Рок. По предварительным данным, 9-ая часть хоррора выйдет в прокат 23 октября 2020 года. Об этом информирует «Киноафиша».

Поклонники хоррора «Пила» смогут увидеть новую часть серии фильмов. Над сценарием поработал комик и продюсер Крис Рок. Для создания 9-ого фильма франшизы он объединил усилия студий Lionsgate и Twisted Pictures.

Джо Дрейк, как официальный представитель Lionsgate, рассказал, что в студии сразу же согласились на предложение Рока. Он пришел и подробно описал идею «Пилы 9». Комик является поклонником «Пилы» с самой первой части фильма. Поэтому в своем сценарии он с уважением отнесся к материалу предыдущих серий. Однако привнес в проект свое остроумие, страсть и творческое видение, что оживит новую часть «Пилы».

На фото Крис Рок

Известно, что режиссером «Пилы 9» станет Даррен Линн Боусман. Под его руководством были сняты вторая и третья часть культового хоррора.

Напомним, что первая часть «Пилы» появилась в 2004 году. В 2010 году серия фильмов попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря тому, что стала самым кассовым хорррор-киносериалом.